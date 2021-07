Maulburg Pandemie wirkt sich auf Übungsbetrieb aus

Die Ausbildung junger Kräfte kam nicht zu kurz. So meisterten drei Personen das Thema „Psychosoziale Notfallversorgung“ in der Grundausbildung, während ein weiterer Helfer an der Grundausbildung zum Thema „Betreuungsdienst“ teilnahm. Drei weitere DRK-Kräfte wurden zu Gruppenführern ausgebildet, so dass der DRK-Ortsverein Maulburg nun vier Gruppenführer zählt. Sanitätsdienste an Veranstaltungen waren im Pandemie-Jahr stark reduziert. 15 Personen profitierten vom medizinischen Dienst des DRK. Zu Beginn der Covid-19-Pandemie war die Fachgruppe „Technik und Sicherheit“ auf einem Parkplatz in Rheinfelden gefordert. Im Jahre 2020 hat die Bereitschaftsleitung insgesamt 1829 Stunden an Bereitschaft geleistet, wobei die Dienstabende 660 Stunden und die Verwaltung samt Arbeitseinsätzen 289 Stunden betrugen.