Maulburg Point of Presence in Maulburg

Maulburg. Die Firma ED Netze teilt mit, dass am Dienstag an der Landstraße in Maulburg ein weiteres Technikgebäude für einen sogenannten Point of Presence (PoP) errichtet wurde. Dabei handelt es sich um Knotenpunkte beim Ausbau der Breitbandversorgung. Die Gebäude dienen, sobald die Technik im Inneren installiert ist, als Schnittstelle und verbinden die einzelnen Hausanschlüsse mit dem Backbone.

Damit sollen die Voraussetzungen für Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit pro Sekunde im Download geschaffen werden.

Die kleinen Betonhäuschen werden derzeit an vielen Orten im gesamten Landkreis aufgestellt, zuletzt beispielsweise auch in Steinen (wir berichteten).