Maulburg/Rheinfelden Einbrecher dringen in Wohnung ein

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurde in ein Wohnhaus in der Peter-Krauseneck-Straße in Karsau eingebrochen. Hierbei wurde laut Polizei eine Terrassentür aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Vermutlich wurde lediglich ein Rucksack entwendet.

Zwischen Freitagabend und Samstagabend versuchten Unbekannt, die Hauseingangstür eines Wohnhauses in der Karl-Friedrich-Straße aufzuhebeln. Dies gelang offensichtlich nicht, so dass es beim Sachschaden von mehreren hundert Euro blieb, so die Polizei.