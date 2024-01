Maulburg: Schnelleres Internet in Sichtweite

Mit Blick auf den im Vergleich relativ späten Start des Glasfaserausbaus im Ort, sagte Bürgermeister Jürgen Multhner: „Bisher haben wir ein bisschen darunter gelitten, dass wir in der Vergangenheit nicht so schlecht versorgt waren“. In Maulburg sei die Internetversorgung in den vergangenen Jahren besser als in anderen Gemeinden im Landkreis gewesen. Im Ort wurden bereits im Jahr 2010 die Verteilerkästen mit Glasfaser versorgt und dadurch damals schon eine relativ hohe Bandbreite möglich. Später kam die sogenannte Vectoring-Technik hinzu, die „noch mal ein Push nach oben“ für das Internet in Maulburg bedeutete. „Das heißt, wir sind nicht vergessen worden vom Zweckverband, sondern es ist einfach eine Priorisierung abgearbeitet worden“, brachte es Multhner auf den Punkt. Zunächst seien „weiße Flecken“ auf der Landkarte mit schlechter Internetversorgung mit Glasfaser versorgt worden.