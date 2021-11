Maulburg Stets ins Vereinsheim investiert

Im Untergeschoss hat der TuS ein kleines Büro und ein WC für das Personal eingerichtet, außerdem nutzt die Pächterin ein Zimmer als Lagerraum. „Wir wollen außerdem noch die Terrasse ausbauen“, kündigt Sahner an. Wer das Vereinsheim betritt, sieht linkerhand noch eine Tür, die in ein Nebenzimmer führt, in dem bis zu 35 Personen Platz finden. Dass die Renovierungsarbeiten in einer Zeit durchgeführt wurden, in denen die Gaststätte pandemiebedingt schließen musste, hat sich als Vorteil erwiesen, so Sahner. Schon allein deswegen, weil auch die Toiletten komplett erneuert wurden.

Ein modernes Vereinsheim war dem Sportverein immer schon wichtig, wie Sahner betont. Von der Finanzierung des Vereinsheims bis zur Eröffnung 1984 vergingen in Maulburg nur drei Jahre. In den Anfangsjahren gab es viele Pächterwechsel, ehe der Verein mit Irmgard Schwald eine langjährige Pächterin gewinnen konnte. Nach 14 Jahren hörte sie auf und Elke Weinstein trat an ihre Stelle.