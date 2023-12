Maulburg: Von der Rinderzählung bis zum Karzer

460 Rinder gezählt

Er läuft zum hintersten Regal mit dem ältesten Aktenbestand, zieht willkürlich ein in Leder gebundenes Buch heraus und schlägt es auf. So erfährt man, dass am 3. Dezember 1877 in Maulburg eine Viehzählung stattgefunden hat. 396 rot– oder gelbscheckige Rinder waren es, 28 schwarzbraune oder graue mit hellerem Rücken. Der Rinderbestand belief sich auf insgesamt 460 Tiere. Heute seien es nur noch drei Vollerwerbs- und einige Nebenerwerbslandwirte, so ordnet Schwald den Aktenfund in das Hier und Jetzt ein.