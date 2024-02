Maulburg: Von Hexen, Dämonen und Eselstupfern

Mehr als 60 Gruppenaus ganz Südbaden

Über sechzig Gruppierungen seien es insgesamt, die aus 1350 Umzugsteilnehmern bestehen. Mit von der närrischen Partie seien sieben Guggenmusiken. Die meisten Gruppen kommen aus der nahen Umgebung, aber auch aus ganz Südbaden. Die weiteste Anreise haben wohl die Bruchwaldhexen aus Lahr-Mietersheim.

Im direkten Anschluss an den Nachtumzug beginnt ab 20.11 Uhr die große Narrenparty in der Halle. Hier darf bis weit nach Mitternacht ausgiebig getanzt und gefeiert werden. Für die passendenden Klänge sorgt der Mann an den Plattentellern namens „DJ Buffy“. Außerdem werde es einen vierfachen Wettbewerb zwischen Guggemusiken geben, die natürlich ihr Bestes zeigen.

Foto: Verein

Kehrstunde ist um zwei Uhr, das heißt: dann wird der Saal leer gefegt. Bezüglich Verköstigung teilen die Veranstalter mit, in erster Linie seien es ortsansässige Vereine, die mit vielen Verpflegungsständen an der Umzugsstrecke den Durst und Hunger der Gäste stillen. Zum organisatorischen Ablauf heißt es im Gespräch mit unserer Zeitung, dass für die Umzugsteilnehmer der Eintritt frei sei. Einlass in die Halle wird für acht Euro ab 18 Jahren gewährt.

Zuschauer sollen auch die Neue Straße nutzen

Großen Dank senden die Narren wie immer einer Reihe freiwilliger Helfer, darunter Sicherheitskräfte, Polizei, Feuerwehr, DRK, THW und Gemeindemitarbeiter. „Ohne diese Hilfe wäre diese Großveranstaltung nicht möglich“. Hingewiesen wird darauf, dass die Zuschauer auch die Neue Straße nutzen sollen, durch die 2019 geänderte Umzugsstrecke gilt sie offiziell als Umzugsweg.

Zwei Zahlen zum Schluss, die keine närrischen Anlässe sind – hier werden die Elfer-Zahlen groß gefeiert –, jedoch erwähnenswert: Die Teufelsknechte Maulburg wurden vor 50 Jahren als „Freie Narren“ gegründet; und die Narrenzunft Maulburg wurde vor 70 Jahren ins Leben gerufen.