Maulburg: Vorne mit dabei

Made in Baden-Award

Seit 2016 verleiht der gemeinnützige Verein „Badische Wirtschaft - Made in Baden“, ein aktives Netzwerk und eine Interessengemeinschaft führender Unternehmen, den Preis „Made in Baden“ an herausragende Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Medien und Kultur, die einen engen Bezug zu Baden haben.

Für Lebenswerk

Familie Busch wurde für ihr Lebenswerk und den unternehmerischen Erfolg von Busch Vacuum Solutions geehrt. Professor Hermann Simon, der den Begriff „Hidden Champions“ für mittelständische Unternehmen mit Weltmarktführerschaft geprägt hat, lobte Busch in seiner Laudatio: „Hidden Champions bilden die Elite der deutschen Wirtschaft. Busch zähle ich in dieser Elite zu den zehn besten. Weltmarktführer wird und bleibt man nur durch beständige Innovation.“