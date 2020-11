Maulburg Wassergebühren steigen ab 2022

Von Christoph Schennen

Maulburg. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verzeichnet 2021 laut Plan bei Einnahmen in Höhe von 365 400 Euro und Ausgaben in Höhe von 400 000 Euro einen Verlust in Höhe von 34 600 Euro. Im Vermögensplan decken sich Einnahmen und Ausgaben (jeweils 256 200 Euro). Hier ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 132 700 Euro vorgesehen. Hohe Investitionen verschlingen die Sanierungen an der Bahnhofstraße und der Emil-Kuttler-Straße in Höhe von 79 500 Euro und die Sanierung von Kupfergasse und „Am Platz“ (jeweils 50 000 Euro). Röslen rechnet beim Ergebnishaushalt 2021 mit ordentlichen Gesamterträgen in Höhe von 17,14 Millionen Euro und ordentlichen Gesamtaufwendungen in Höhe von 17,57 Millionen Euro. Das Gesamtergebnis weist dann ein Minus von 430 000 Euro auf. Im Finanzhaushalt 2021 betragen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit laut Plan fast drei Millionen Euro und liegen damit 1,93 Millionen Euro höher als die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit.