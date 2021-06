Maulburg „Wir wollen Menschen inspirieren“

Bereits ihre Eltern, betont Jacqueline Schweigert, hätten den Wert des historischen Trakts erkannt, wenngleich es ein weiter Weg und mit viel Arbeit verbunden war, eine marode Fabrikhalle zu einem hochpreisigen Einrichtungshaus umzugestalten. Dass es dort anfangs noch muffig roch, ist eine ihrer Kindheitserinnerungen. Kein Wunder: unter dem Gebäude strömt das Wasser der Wiese in einem Kanal. Ganz nebenbei betreibt das Familienunternehmen unter der ehemaligen Weberei seit 23 Jahren ein eigenes Wasserkraftwerk aus ökologischer Überzeugung. „Wir produzieren unter dem Gebäude jährlich mehr als zwei Gigawatt Stunden Strom, was ausreicht, um unseren eigenen Bedarf zu decken und umgerechnet 4500 Haushalte umweltfreundlich zu versorgen“, betont Schweigert. Jährlich würden so 2,1 Millionen Kilo CO2 eingespart.

Ab Herbst werden also Kunden in der umgebauten Alten Weberei nach ausgefallenen Einrichtungsstücken stöbern können, kündigt die Marketing-Chefin an und verweist darauf, wie viel Arbeit ihre Geschwister Alf und René, letzter für In puncto, für den Einkauf aufwenden: „Die Frage ist doch, wie viel Mühe gibt man sich, um Ausgefallenes zu finden.“ Dazu zähle beispielsweise auch, 15 bis 20 Hausmessen zu besuchen, um das ausgefallene Sortiment zu finden. Zur Strategie des Hauses zähle, dass komplette Produktlinien zusammengestellt werden, je nach Stilrichtung modern oder elegant, extravagant oder natürlich. Entscheidend für das Kauferlebnis sei, dass Kunden ein Ambiente vorfänden, das ihrer Wohnwirklichkeit entspricht. Für Schweigert ist es selbstverständlich, dass sie mit anderen Firmen aus der Region zusammenarbeitet und zum Beispiel dem Sanitärausstatter, Parkettleger oder sogar dem Fahrradhändler Gelegenheit zum Ausstellen bietet, obwohl sie selbst diese Produkte überhaupt nicht verkauft. Schweigert spricht in diesem Zusammenhang vom „Sorglos-Paket“ für die Kundschaft, das so viel Service und Dienstleistung an einem Ort wie möglich beinhaltet. „Wir wollen Menschen inspirieren“, lautet ihre Devise. „Wir liefern gerne die Ideen, das macht eine Riesenfreude.“ Nur dann habe der Handel vor Ort eine berechtigte Chance für die Zukunft angesichts eines stetig wachsenden Online-Angebotes. Aber wie sie es immer noch schätzt, haptisch eine Tageszeitung in der Hand halten, gebe es stilvolle Kunden, die eine Einrichtung vor dem Kauf erleben müssen.

Noch ist der Umbau in Maulburg innen wie außen in vollem Gang, während der Verkauf parallel gerade wieder anläuft, und die Kundschaft dürfe sich dann im Herbst auf ein erweitertes Sortiment freuen. Derzeit stehen die Container an der Straßenseite, wo sich das Gebäude bald zum Dorf öffnen werde, mit energetisch optimierten Schaufenstern und einer neuen Fassade mit Holzlattung. Nachhaltig. Wie das Unternehmen selbst.