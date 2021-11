Maulburg Zeichen setzen zur Versöhnung

Pfarrerin Albert gab diese Bitte per E-Mail an Pfarrer Walz nach Maulburg weiter.

Dass die Not nach wie vor groß ist, kann sie nur bestätigen. Während der Weihnachtsferien schließt nicht nur die Schule, sondern auch die Suppenküche. Dort erhalten die Kinder eine warme Mahlzeit. Für viele der Kinder ist es die einzige Mahlzeit am Tag. In Warmbad leben überwiegend Großeltern und Enkel zusammen, da die mittlere Generation im Bereich von Tourismus und in den industriellen Zentren nach Arbeit sucht. In Zeiten von Corona ist das sehr schwer. Der Tourismus ist zusammengebrochen. Es gibt für Angestellte keine Unterhaltssicherung, denn es gilt die Regel „no job no pay“ („keine Arbeit kein Geld“). Pfarrerin Albert schreibt: „Die Armut hat durch Corona zugenommen. Im Einzugsbereich der Schule sind dadurch vierzig Menschen verstorben. Die Arbeitslosigkeit ist weiter groß. Auf unserer Reise waren wir in den Unterkünften oft die einzigen Gäste.“

Mit Freude hat sie auch den angelegten Schulgarten gesehen. Die Schule in Warmbad hat 200 Schülerinnen und Schüler. Es wäre, so Gabi Albert, wunderbar, wenn es wieder gelänge, für jedes Kind ein Lebensmittelpäckchen im Wert von 20 Euro zu ermöglichen.

Kirchenälteste wollen Päckchen verteilen

Die Kirchenältesten dort wollen zusammen mit dem Lehrerkollegium helfen, die Lebensmittelpäckchen zu richten und zu verteilen.

Spenden können wieder über das evangelische Pfarramt Maulburg vermittelt werden. Bei Spenden bis 200 Euro gilt der Bankbeleg zugleich als Spendenbescheinigung für das Finanzamt. Für zusätzliche Spendenbescheinigungen wird die volle Absenderangabe erbeten.

Bankverbindung: Evangelische Kirchengemeinde Maulburg IBAN DE 35 6839 0000 0060 6360 01. Kennwort Weihnachtshilfe Warmbad, Namibia.