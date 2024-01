Maulburger Männerchor: Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr

Klaus erwähnte auch die neu entwickelte Homepage des Chores. Diese wurde von den Sängerkollegen Jochen Kluth und Uwe Zimmermann aus der Taufe gehoben und fortlaufend gepflegt.

Schriftführer und Vorstandsmitglied Andreas Brögin hatte die Aufgabe, das Vereinsjahr 2023 zu erläutern. Ziemlich akribisch ging er hierbei auf die öffentlichen Auftritte, die einzelnen Proben und deren Ablauf, sowie auf die vier abgehaltenen Vorstandssitzungen ein. Zwei Veranstaltungen waren für den Chor wegweisend: Die Teilnahme am 7. Oktober beim „Festival de Chant“ in Village Neuf im Elsass und das Jahreskonzert in der evangelischen Kirche in Maulburg am 21. Oktober. Auch das Sommerfest am 2. Juli im Pfarrgarten der evangelischen Kirche war eine herausragende Veranstaltung.

Auch die Aktivitäten für 2024 wurden von Klaus grob skizziert: Bewirtung beim Nachtumzug, Sommerfest im Pfarrgarten, Mitwirkung beim Chor in Minseln, Mitwirkung beim Chor im kleinen Wiesental, ein Adventssingen, zudem sind unvorhergesehene Auftritte möglich.

Dank

Da sich im Männerchor auch auswärtige Sänger stark einbringen, nahm Klaus die Versammlung zum Anlass, diesen durch Übergabe eines Gutscheines den Dank auszusprechen.

Zwei langjährigen Sängern, Hanspeter Weinhardt als Notenwart und Wolfgang Wehrer als Vizedirigent, sowie der Dirigentin Elena Freydkina wurde ebenfalls gedankt.

Wahlen

Bürgermeister Multner übernahm das Amt des Wahlleiters. Die Frage nach einer offenen Wahl wurde einstimmig mit „Ja“ beantwortet.

Der erster Vorstandssprecher Dieter Klaus wurde einstimmig für zwei Jahre wieder gewählt.

Zur Wahl des ersten Kassierers hatte sich Sängerkollege Eberhard Seger bereit erklärt. Seger wurde ebenfalls einstimmig für zwei Jahre gewählt. Auch der Aktiv-Beisitzer Jochen Kluth und der Passiv-Beisitzer Bernd Thomas haben sich bereit erklärt, für zwei Jahre das Amt weiterzuführen, auch sie wurden einstimmig wieder gewählt. Als neuer Kassenprüfer wurde Bernd Kiefer vorgeschlagen, der ebenfalls einstimmig gewählt wurde. Alle Gewählten nahmen das Amt an, so der Verein.