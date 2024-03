Medizinische Versorgung: Friedlinger Hausarzt ist in seiner „Kiez-Praxis“ auch Sozialarbeiter

Gibt es in Weil genug Hausärzte, dass einfach Patienten die Praxis wechseln?

Es findet leider keine Kommunikation unter den Weiler Hausärzten statt, was ich sehr bedauere. Von dem her kann ich auch nicht sagen, wohin die Patienten letztlich wechseln. Ich habe aber den Eindruck, dass Patienten mehrere Hausärzte haben.

Während der Corona-Pandemie organisierten Sie tausende Impfdosen und wurden damit bekannter. War das eine gute Werbung für Ihre Praxis oder hat sich das negativ ausgewirkt?

Beides. Viele meiner Patienten haben das gar nicht mitbekommen, dass ich mich auch über Soziale Netzwerke beschwert habe. Ich fühlte mich im Landkreis und auch in Weil alleine gelassen. Es ging mir nicht ums Geld verdienen, was mir oft genug vorgeworfen wurde. Die Patientenzahlen gingen während Corona auch deutlich zurück – womit nachhaltig das Budget sank. Mir ging es in erster Linie darum, meinen Teil zur Pandemiebekämpfung beizutragen. Ich wollte nicht den Rest der Zeit mit Maske durch die Gegend laufen. Einige Kollegen haben den Patientenkontakt auf ein Minimum reduziert, was häufig zu leidvollen Erfahrungen bei Patienten führte.

Stichwort Wirtschaftlichkeit: Ist es für Sie unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten in den zurückliegenden Jahren eine Aufgabe gewesen, den Anteil der Privatpatienten zu erhöhen?

Das hat mich ehrlich gesagt nie interessiert. Die Zwei-Klassenmedizin hat mich schon immer gestört. Privatpatienten kommen oft mit einer großen Erwartungshaltung in die Praxis und fordern eine bevorzugte Behandlung. Ich mache da keinen Unterschied. Es werden alle mit dem gleichen Respekt behandelt.

Sie haben eben gesagt, Friedlingen ist ein sozialer Brennpunkt. Sehen Sie, dass sich die Lage im Stadtteil angesichts der vielen Investitionen bessert?

Friedlingen ist nicht wesentlich anders als Brennpunktstadtteile in anderen großen Städten. Hier lebt ein Großteil der sozial Schwächeren. In der Praxis geht es vielmals um die Themen wie Sucht, chronische Erschöpfung aufgrund von drei bis vier Jobs, um sich über Wasser zu halten, bei gleichzeitig steigenden Kosten. Das ist spürbar. Auch häusliche Gewalt und Missbrauch kommen häufig vor. Zum Praxisalltag gehören zudem chronische Erkrankungen durchs Rauchen und Alkohol sowie falscher Ernährung.

Kommt es Ihnen im Praxisalltag zu Gute, dass Sie eine körperliche Konstitution wie ein Türsteher haben?

Das glaube ich schon. Wenn ich eine klare Ansage mache, ist meist Ruhe im Raum. Viele Patienten kommen sehr gerne, andere wiederum kennen noch nicht einmal mal meinen Namen. Mich persönlich frustet es, wenn Patienten in unverschämter Manier Leistungen einfordern, in der Annahme, ihnen stünde alles zu und offen sowie mit schlechten Bewertungen drohen, wenn diese nicht erfüllt werden.

Und was ist mit Ihren Mitarbeitern?

Nicht selten kommt es vor, dass meine Mitarbeiter zu mir ins Behandlungszimmer flüchten, weil sie Angst bekommen haben. Schon zu Beginn habe ich extra das Wartezimmer und die Anmeldung räumlich verändert. Daher wurden Fluchtwege von der Anmeldung zu meinem Büro geschaffen. Das zunehmende Aggressionspotenzial in Arztpraxen ist aber ein bundesweites Problem.

Und in den vergangenen zehn Jahren hat sich das zum Negativen verändert?

Ja. Wenn ich nicht die körperliche Konstitution hätte, bräuchte ich einen Sicherheitsdienst. Aber ich habe auch schon öfters die Polizei rufen müssen. Wir haben Pfefferspray an der Theke und die große Plexiglasscheibe habe ich nach Corona nicht wieder abgebaut. Was mir fehlt, sind „Guten Tag“, „bitte“ und „danke“. Die grundlegenden Höflichkeitsformen sind bei den Patienten verloren gegangen.

Sie sind auch noch im Palliativnetz Lörrach und beim Wünschebus Südbaden aktiv. In beiden sind Sie als Geschäftsführer und ärztlicher Leiter tätig. Was treibt Sie an?

Der Blick auf den Duschvorhang aus der Zivildienstzeit. Die Tätigkeit im Palliativnetz ist meine Berufung, sie ist sinnstiftend und gibt mir am Ende des Tages eine Zufriedenheit. Es gilt die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Da kann ich eine würdezentrierte Versorgung für den Einzelnen ermöglichen. Aber auch dort gibt es viel Frusterleben, weil uns viele im Landkreis gegenüber negativ eingestellt sind. Vom Landkreis selbst erhalten wir keine Unterstützung. Die Zusammenarbeit mit dem Kreisklinikum ist frustran, insbesondere das Entlassmanagement. Da wird die Gesundheitsversorgung oft schön geredet.

Halten Sie das bis zur Rente aus? Woraus ziehen Sie Ihre Energie?

Ich habe ein Verantwortungsgefühl meinen Mitarbeitern gegenüber, ich kann nicht einfach aufhören und ihnen vor den Kopf stoßen. Natürlich habe ich aber auch Patienten, die mir sehr ans Herz gewachsen sind. Die würden keinen neuen Hausarzt finden. Da nun eine zweite Kollegin mit in der Praxis ist, habe ich es etwas entspannter. In den unsicheren Zeiten werde ich in der Hausarztpraxis nichts mehr investieren. Neben dem hohen Patientenaufkommen und der überbordenden Bürokratie ist es mir wichtig, in diesem Gesundheitssystem nicht auszubrennen.