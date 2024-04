Medizinische Versorgung: Lenz warnt vor „Chaos wie in Rheinfelden“

„Wir sind dran“

„Glauben Sie mir: Wir sind an dem Thema dran“, beteuerte Bürgermeister Dirk Harscher – und machte eine klare Ansage: Es gebe Praxen, die „in nicht allzu langer Zeit“ in Schopfheim neu eröffnen; er sei hier mit jungen Ärzten in Kontakt. Auch am Kreisel in Gündenhausen entstehe „etwas Gutes“, und auch darüber hinaus gebe es positive Signale für die Ansiedlung von medizinischem Personal. Vieles sei noch nicht spruchreif, aber: „Wir haben da einen guten Drive.“ Positiv auch: Bei bei der Ärzteschaft in Schopfheim sei eine Verjüngung im Gange.