Monika Helfer in Rheinfelden Auf Augenhöhe mit einer Autorin

Wahrheit und Dichtung

Helfer las mehrere Ausschnitte aus „Die Bagage“ und gab damit einen tiefen Einblick in die Vergangenheit ihrer Großeltern. Wie viel Wahrheit steckt eigentlich in so einem Roman über die eigene, teils über hundert Jahre zurückliegende Familiengeschichte, und wie viel ist erfunden oder des Gesamtbilds wegen hinzugedichtet worden? Diese und andere Fragen stellte die Klasse nach der Lesung im Gespräch mit Helfer.

Selbstverständlich sei es unmöglich, die damaligen Begebenheiten so detailliert und authentisch wiederzugeben, wie sie tatsächlich stattgefunden haben. Nichtsdestotrotz stecke ihre „eigene Wahrheit“ durchaus in ihrem Roman, sagte Helfer, und werde an den Stellen, an denen es notwendig sei, durch Einfallsreichtum komplettiert, denn „über Familie zu schreiben heißt, genau hinzuschauen und so klar wie möglich zu formulieren“. Diesen Rat zu beherzigen, sei allerdings nicht so einfach – vor allem nicht, wenn man sich der immensen Herausforderung gegenüber sehe, ungefiltert über das eigene Leben, die Entscheidungen, Fehler, Erfolge, Miseren und Peinlichkeiten, die einen ausmachen, zu schreiben.