Montfort-Realschule Zell: Schule mal ganz anders erleben

In den Stockwerken der Zeller Montfort-Realschule (MORZ) wurde den Besuchern, die zahlreich in die verschiedenen Gebäude strömten, vieles geboten. Einer Rallye folgend kam man an allen Stationen und Fachausstellungen vorbei. Die MORZ war in den vergangenen Jahren renoviert und zu einer „digitalen Vorzeigeschule“ umgebaut worden, in der jedes Klassenzimmer über eine Medientafel verfügt, die sich mit einem Tablet verbinden lässt. Ebenso kann bei Bedarf den Schülern ein zeitlich limitiertes, gut funktionierendes WLAN zur Verfügung gestellt werden, wurde am Tag oder offenen Tür erläutert.