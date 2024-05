Durch ihren Doppelsieg am Sonntag übernahm das Duo Tobias Blank (Esslingen)/Justin Blume (Bischhagen) vom MEFO-Sport-Racing-Team die Führung in der Wertung um die Deutsche Meisterschaft. Die amtierenden Vizemeister profitierten vom Fehlen der lettischen Lielbardis-Zwillinge, die sich auf die baltischen Rennen und ihre WM-Teilnahme konzentrieren. Die mitfavorisierten Weinmann-Brüder Joshua und Noah kamen in der Tageswertung nicht über Rang vier hinaus und sind damit nun erster Verfolger von Blank und Blume in der DM-Wertung. Den zweiten Rang belegte das Duo Christian Hentrich/ Simon Lenz vor dem Gespann Marco Heinzer/Meinrad Schelbert. Beide Teams waren beim Saisonauftakt im niederländischen Oldebroek nicht am Start.