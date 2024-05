Motorsport: Blank/Blume siegen in der Seitenwagen-Konkurrenz

Am Wochenende ist die Markgrafenstadt Schopfheim wieder der Hotspot der Motocross-Szene gewesen. Und die Fans kamen wie in den Vorjahren in Scharen. Trocken war der Markgräflerring am Sonntagnachmittag noch bei den ersten Rennläufen, nachdem zunächst der Regen die Strecke und das Umfeld aufweichten. Mit dem zweiten Durchgang kam auch wieder der Regen nach Schopfheim. Den Auftakt der 57. ADAC-Motocross-Veranstaltung machten zur Mittagszeit die Solo-Artisten auf ihren Motocross-Maschinen. Hier siegte in der Tageswertung Maximilian von Heuß-Blößt (Trunkelsberg) vor Cevin Kröner (Rammingen) und Fabian Strobel (Bernstadt). Zum zweiten Mal fuhren im Rahmen des Wochenendes auch die Quadfahrer um die Deutsche Meisterschaft. Hier gewann Miro Cappuccio (Groß-Zimmern) vor Roman Gwiazda (Polen) und Henrik Mogensen (Dänemark). Den Abschluss machten die in Schopfheim groß gewordenen Seitenwagenfahrer. Hier setzte sich am Ende das Duo Tobias Blank (Esslingen)/Justin Blume (Bischhagen) vom MEFO-Sport-Racing-Team in der Gesamtwertung mit 16 Sekunden Vorsprung vor der Konkurrenz durch. Zweiter wurde das Duo Christian Hentrich/ Simon Lenz vor dem Gespann Marco Heinzer/ Meinrad Schelbert.