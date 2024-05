Motorsport: Motoren röhren, Spannung satt

Im kommenden Jahr feiert die Veranstaltung ihren 60. Jahrestag. 1965 noch nur mit Zweirädern unterwegs, wurde 1971 unter dem damaligen Vorsitzenden Fritz Schrank das erste Seitenwagenrennen ausgetragen. Seitdem entwickelte sich das Schopfheimer Rennen zur Seitenwagenhochburg. Die „Dreiradakrobaten“ hielten auf der schnellen und immer wieder modifizierten Strecke in den 1980er-Jahren sowie 2015 und 2016 sogar Rennen zur Weltmeisterschaftsserie ab.

Vermutlich werden die Titelverteidiger des Hauptrennens nicht in der Seitenwagenklasse nicht am Start sein, da sie sich auf die Weltmeisterschaft konzentrieren wollen, wie die Veranstalter mitteilen. Dennoch weht ein Hauch von internationaler Klasse an der Dossenbacher Landstraße. So startet unter anderem der Schweizer Weltklassefahrer und mehrfache eidgenössische Meister Marco Heinzer mit seinem Beifahrer Meinrad Schelbert. Das Duo zählt nach seinen sechs überlegenen Laufsiegen bei der Auftaktveranstaltung im aargauischen Wohlen klar zu den Favoriten. Den Sieg streitig machen könnte ihnen Lokalmatador Joachim Reimann aus Neuenburg mit Beifahrer Martin Betschart aus dem schweizerischen Illgau.

Bis zu 40 Fahrer gehen am Sonntag in der Solo-Klasse mit Zwei- und Viertaktmotoren zwischen 125 und 650 Kubikzentimetern an den Start.