Müllentsorgung: Zeller Recyclinghof soll doch bleiben

Ein neuer Standort?

Der Hof liegt etwas außerhalb, am Ortsausgang von Atzenbach auf dem Weg Richtung Riedichen. Laut dem Vorschlag des Ausschusses soll nun ein besser geeigneter Standort gefunden werden. Am aktuellen Ort seien einige Baumaßnahmen nötig. Man sei bereits in Gesprächen mit der Stadt und Eigentümern anderer in Frage kommender Flächen, teilt die Abfallwirtschaft mit. „Ich wüsste keinen anderen Standort in Zell“, sagt hingegen Kiefer. Es gebe eben nirgendwo in der Stadt so viel Platz. Er habe jedoch schon zahlreiche Anfragen von Interessenten erhalten, die sein Grundstück anders zu nützen wüssten. „Ich bin für alles offen“, sagt Kiefer und meint damit auch die nötigen Umbaumaßnahmen.