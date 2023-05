Müllheim 32 Figuren und 64 Felder

Zwei Farben, 32 Figuren, 64 Felder und unzählige Möglichkeiten: Wenn sich Schachspieler im Wettkampf gegenübersitzen, herrschen angespannte Ruhe und greifbare Spannung. Das gilt vor allem, wenn zwei Teams sich zum Kräftemessen treffen. Äußerst erfolgreich agierte in den vergangenen Wochen dabei die Schach-AG des Markgräfler Gymnasiums (MGM) in Müllheim. Als Südbadischer Schulschachmeister hatte sich das Team vom MGM in der Wertungsklasse II (U 18) für das Badische Finale in St. Leon-Rot qualifiziert. An den Start gingen Maximilian Wehrle, Malo Helmboldt, Henrik Le Bouar, Jasper Zimmermann, Adrian Senn und Julius Schirmer. Dabei konnte das Schachteam erst im Finale gestoppt werden und wurde mit zwölf Siegen in 13 Partien Badischer Vizemeister. Betreut wird die Schach-AG ehrenamtlich von Uwe Wehrle und von Ulrich Müller, der als Lehrer am MGM arbeitet.