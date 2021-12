Müllheim Aktion von Amnesty

Für Amnesty International zählt jeder einzelne Mensch. Deshalb ruft die Müllheimer Amnesty-Gruppe dazu auf, sich an der Aktion zu beteiligen, was sehr einfach sei. Die Gruppe wird am Samstag, 11. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr in der Fußgängerzone präsent sein und die Briefe bereithalten. Wer sich beteiligen will, nimmt sich die Briefvorlagen selbst, unterschreibt und bezahlt das Porto. Das Frankieren und Verschicken übernimmt die Gruppe. So kommen Hunderttausende Briefe aus fast allen Ländern der Welt zusammen, darunter auch etliche aus Müllheim.