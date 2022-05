Müllheim Archäologie ist Schwerpunkt

Um 16 Uhr wird die Foyer-Ausstellung „Ausgegraben. Neufunde aus Müllheim“ eröffnet. Auf der Gemarkung sind in den vergangenen Jahren herausragende Entdeckungen gemacht worden, vom Sparkassenareal in der Mitte der Kernstadt bis zum Gewann Steinacker in Feldberg. Zusammen mit dem Landesamt für Denkmalpflege werden besondere Stücke nun in Müllheim präsentiert. Zur Eröffnung erläutern Bertram Jenisch und Marcel El-Kassem vom Landesamt für Denkmalpflege in Freiburg ihre Auswahl.

Multimediaraum zur Mühlengeschichte

Außerdem gibt es die laufenden Sonderausstellungen „Blickwechsel. Kunst von Wolfgang Faller“ und „Ausgeschenkt. 150 Jahre Weinmarkt Müllheim“ zu besichtigen. Auch das Mühlenmuseum Frick-Mühle ist an diesem Nachmittag von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Dort ist der gerade fertiggestellte Multimediaraum zur Mühlengeschichte im Weilertal zu entdecken.

„Offene Ateliers“ in Müllheim

Parallel zum Museumstag und mit Unterstützung des Markgräfler Museums finden in der ganzen Stadt auch die „Offenen Ateliers“ in Müllheim statt. Von 11 bis 18 Uhr bieten neun Künstler Einblicke in ihr Schaffen. Weitere Infos unter: www.markgraefler-museum.de und www.offene-ateliers-muellheim.de.