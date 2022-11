Müllheim Auf dem Königsweg

Nach der Überquerung der Sierra Nevada, des höchsten Gebirgszugs der iberischen Halbinsel, gönnte sich der Autor ein Schmankerl „quasi zum Nachtisch“, heißt es in der Ankündigung. Einmal in der Nähe, wollte er den legendär berüchtigten „Königsweg“ in Angriff nehmen. Vor nicht allzu langer Zeit wurde dieser noch „gefährlichster Klettersteig der Welt“ genannt, da Unfälle an dem verfallenen Steig etliche Todesopfer gefordert hatten. Heute kann von Klettern auf dem neu gerichteten und sogar leicht abfallenden Pfad keine Rede mehr sein.

Weitere Informationen: Vortrag: „Über den Königspfad in Andalusien“, Mittwoch, 14. Dezember, 15 bis 16.30 Uhr, Müllheim, Gerbergasse 8, Raum 18. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung erforderlich bei der VHS Markgräflerland per E-Mail an info@vhs-markgraeflerland.de oder unter Tel. 07631/16686.