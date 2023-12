Müllheim: Auf dem Weg zur großen Kreisstadt

Nachdem in den vergangenen Monaten bereits ein erheblicher Einwohnerzuwachs zu verzeichnen war, hat die Stadt Müllheim Ende November erstmals die Zahl von 20 000 Einwohnern überschritten, heißt es in einer Pressemeldung des Bürgermeisteramts. Genau 20 003 Einwohner waren zum Monatsende in der Stadt mit Hauptwohnsitz gemeldet.