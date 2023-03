Müllheim Autoschau & verkaufsoffener Sonntag

Die Müllheimer Autoschau ist eine feste Größe im Veranstaltungskalender der Stadt: Bereits zum 33. Mal geben die Autohäuser aus Müllheim und der Nachbargemeinde Auggen, die rund 20 verschiedene Automarken repräsentieren, Einblick in den heutigen Stand der Technik und stellen die aktuellen Fahrzeugmodelle vor. Der Vorteil für die Besucher: Sie können sich unverbindlich im lockeren Gespräch über neueste Trends, über die Eigenschaften des Wunschautos und über Innovationen mit den Verkaufsberatern austauschen und haben auf engem Raum die Möglichkeit des schnellen Vergleichs zwischen den verschiedenen Modellen.

Umrahmt werden die ausgestellten Fahrzeuge von rund 50 Geschäften, die zur gleichen Zeit zum verkaufsoffenen Sonntag einladen. Gerade in Zeiten der Diskussion um den Dieselantrieb und den immer beliebter werdenden Elektroantrieben ist es für die Autohäuser wichtig, über die neuesten Techniken zu informieren. Hier spielt auch die Ankündigung der Bundespolitik eine Rolle, in den kommenden Jahren auf fossile Brennstoffe nicht nur bei Immobilien, sondern besonders bei Fahrzeugen verzichten zu wollen. Und da bieten die hiesigen Autohäuser eine Fülle von geeigneten Fahrzeugmodellen für jeden Geldbeutel und jede Anforderung an. Darüber hinaus werden auch Benziner in vielen Varianten und Dieselantriebe selbstverständlich auch mit umweltfreundlicheren Hybridtechniken vorgestellt. Auch hier hat sich am Markt sehr viel getan, sodass die Berater der Autohäuser mit vielen neuen Informationen über den aktuellen Stand der unterschiedlichen Technologien beraten können. Und natürlich lohnt sich auch ein Blick ins Interieur der Fahrzeuge, die mit vielen technischen Features glänzen können. Ebenfalls ein wichtiges Thema sind die unterschiedlichen Assistenzsystemen, die heute das Fahren nicht nur sicherer sondern auch bequemer machen können.