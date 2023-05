Müllheim Badenova plant fünf Windräder auf der Sirnitz

Die ersten Pachtverträge für drei Anlagen im Bereich Sirnitz unterschrieben die Gemeinden Heitersheim und Müllheim sowie ForstBW. Im weiteren Verlauf schlossen sich zudem die Gemeinden Sulzburg und Buggingen an, um ihre Fläche für zwei zusätzliche Windkraftanlagen im Gebiet Dreispitz zur Verfügung zu stellen. Die Bürgermeister der beteiligten Kommunen freuen sich nun, dass das Projekt mit der Einreichung des Genehmigungsantrags an Fahrt aufnimmt, heißt es in der Mitteilung. Sämtliche Flächen befinden sich in öffentlicher Hand: Dadurch kommt die Pacht und damit ein großer Teil der Wertschöpfung direkt der Region zugute. Darüber hinaus profitieren die umliegenden Gemeinden über 25 Jahre von der neuen Kommunalabgabe in Höhe von rund 140 000 Euro im Jahr und von den Einnahmen aus der Gewerbesteuer.