Müllheim/Badenweiler Freikarten für die Premiere des Musicals „Bikini Skandal“

Das neue Festspielhaus Badenweiler feiert am Samstag, 21. Oktober, mit dem Erfolgsmusical „Bikini Skandal“ Premiere. Schon seit langem ist der Saal ausverkauft. Für diejenigen, die bisher keine Tickets ergattern konnten, gibt es nun eine außergewöhnliche Möglichkeit, an diesem besonderen Abend live mit dabei zu sein. Am Samstag, 1. Juli, ab 11 Uhr steigt vor dem Kundenhaus der Sparkasse Markgräflerland, Werderstraße 44, in Müllheim die Aktion „Bikini Skandal – Wir kleben Ihnen eine”. Jeder, der sich hier vom Musical-Team einen großen Bikini-Skandal-Aufkleber auf die Heckscheibe seines Autos kleben lässt, erhält automatisch zwei Freikarten für die Premiere im Festspielhaus. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. „Die Idee hinter dieser Aktion ist so genial wie einfach”, erklärt Musical-Produzent Alexander Dieterle, „die Teilnehmer machen mit dem Aufkleber Werbung für uns und wir bedanken uns mit unbezahlbaren Tickets”.