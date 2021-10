Müllheim Bahnhof besser angebunden

Die Verbindungen

Der Entwurf sieht folgende Relationen vor: Auf der Strecke Sulzburg-Laufen-Britzingen-Dattingen-Zunzingen- Müllheim Verkehrsamt-Mülheim Bahnhof sind werktags 15 Fahrtenpaare sowie Samstag und Sonntag je zehn geplant. Auf der Strecke Müllheim Bahnhof-Verkehrsamt-Niederweiler-Oberweiler-Badenweiler sind es 29 Fahrtenpaare an Werktagen sowie 18 am Samstag und 17 am Sonntag.

Auf der Verbindung Heitersheim-Seefelden-Buggingen-Hügelheim-Müllheim Verkehrsamt-Müllheim Bahnhof sind 15 Fahrtenpaare an Werktagen sowie je zehn am Samstag und Sonntag vorgesehen. Hier beschloss der Gemeinderat einstimmig die Forderung an den Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg (ZRF), dass die Linie von Hügelheim erst zum Bahnhof und dann in die Innenstadt führen soll. Andernfalls sei die Strecke für Pendler nicht attraktiv, wie Ortsvorsteher Martin Bürgelin betonte. Er verwies unter anderem auf die Entwicklung der Firma Schott in Hügelheim.

Verbindung nach Kandern

Hinzu kommt die Verbindung Müllheim Bahnhof-Vögisheim mit 15 Fahrtenpaaren am Werktag und je zehn am Samstag und Sonntag. Werktags fahren zwölf und am Wochenende alle zehn Fahrtenpaare weiter von Vögisheim nach Feldberg. Darunter sind auch zehn Verbindungen (werktags) nach Kandern, am Wochenende sind es sechs Verbindungen auf der Strecke Müllheim-Kandern.

Nach Auggen und Schliengen

Außerdem gibt es noch eine Busverbindung vom Müllheimer Bahnhof über Auggen und Schliengen mit acht Fahrtenpaaren werktags und sechs am Wochenende. Damit werde berücksichtigt, dass nicht jeder Zug in Auggen und Schliengen halte.

Regio-Bus

Verworfen wurde die vom Land geförderte Regio-Buslinie von Staufen nach Müllheim beziehungsweise von Müllheim über Kandern nach Lörrach, berichtete Bürgermeister Löffler. Diese Linien müssten eine bestimmte Geschwindigkeit erreichen, was nicht der Fall sei.

Zeitplan

Wann welche Linie kommt, richte sich nach den bestehenden Laufzeiten mit den Busunternehmen Will und SWEG. Löffler rechnet mit einer realistischen Einführung der neuen Angebote ab 2024.