„Keep the Beauty“ ist der Titelsong des neuen Albums, das die Band „More than Four“ am Sonntag, 17. Juli, in der Martinskirche in Müllheim präsentieren wird. Beginn ist um 17 Uhr. Das Ensemble, das ursprünglich unter dem Namen „Happy New (Y-) Ears-Quartett“ Jazz und Poesie zur Aufführung brachte, besteht aus Saxophonist Mike Schweizer, Pianist Albrecht Haaf, Schlagzeuger Rolf Kilchling und Kontrabassist Florian Döling.