Müllheim „Bleiben in der Fläche präsent“

Die Mitarbeiter waren bisher vornehmlich in den Regionalzentren Bad Krozingen und Müllheim ansässig. Dies sei aber kein Widerspruch zur Präsenz in der Fläche, betonte Lange. Die Mitarbeiter sind technisch so ausgestattet, dass sie standortunabhängig beraten können. Nach wie vor werden die Kunden dort beraten, wo sie es wünschen, unterstreicht er. Die Mitarbeiter arbeiteten beispielsweise an drei Tagen im „WerteHaus“ und an zwei Tagen im Regionalzentrum in Müllheim. Der Gewerbepark sei mit dem Auto in gut 15 Minuten aus dem gesamten Einzugsgebiet erreichbar, auch die Parkplatzsuche in Bad Krozingen oder Müllheim entfalle, weist Lange auf die Vorzüge des „WerteHauses“ hin.