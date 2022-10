Menschen in schwarzen Anzügen und mit Sonnenbrillen, in amerikanischen Polizeiuniformen, Nonnenkostümen oder Western-Outfits machten vor dem Müllheimer Bürgerhaus Selfies mit einem 1974er Dodge Monaco Sedan, auch bekannt als Bluesmobil oder „Bullenschaukel“. Nur wenige Besucher kamen unverkleidet zur Show mit der „Blues Brothers“-Tribute-Band „Blue Onions“. Die Musik aus dem Kultfilm „Blues Brothers“ reißt auch mehr als 40 Jahre nach der Kinopremiere die Zuhörer von den Stühlen. Die Band bot eine mitreißende Show mit Rhythm’n’Blues und Soul. Für Begeisterung sorgten insbesondere auch die Aretha Franklin-, Ray Charles- und James Brown-Doubles mit ihren Gesangseinlagen. Das Publikum war durchaus textsicher bei Hits wie „Stand by your man“, „Everybody need Somebody“ oder „Minnie The Moocher“. Auch wenn im großen Saal des Bürgerhauses noch viel Luft war, war die Band froh, wieder vor Publikum spielen zu können. Keyboarder André Bürkle hielt noch ein flammendes Plädoyer für „handgemachte“ Live-Musik. Foto: anl