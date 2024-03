Müllheim: Breites Bündnis für Demokratie

Danach legte Marco Sprengler, Geschäftsführer der IG Metall, die Situation in der Wirtschaft dar, vor dem Hintergrund der Demografie und was die von der AfD geforderte „Remigration“, also der Deportation aller Menschen mit Migrationshintergrund, für Folgen habe. In vielen Bereichen, wie beispielsweise Pflege oder in Krankenhäusern würde der Betrieb zusammenbrechen. „Wir können uns gar nicht leisten, diese Menschen zu verlieren, denn wir brauchen sie und stehen als Einwanderungsland in Konkurrenz zu anderen EU-Ländern, denn auch die haben das Problem der Demografie“, betonte Sprengler.