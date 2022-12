Müllheim Der Arzt, dem die Sportler vertrauen

„Das ist immer so eine Frage zwischen Mannschaftsarzt und Arzt des Vertrauens. Und Dr. Cerff war schon immer Arzt meines Vertrauens, was Verletzungen angeht. Es ist mir sehr wichtig, über meine ganze Karriere hinweg einen Arzt zu haben, dem ich zu hundert Prozent vertrauen kann. Deswegen war es mir sehr wichtig, dass die Betreuung durch Herrn Dr. Cerff und die Operation durch Dr. Klemt erfolgte“, anwortet Eisenmenger auf die Frage, was ihn nach Müllheim geführt habe. Eine OP sollte nie unterschätzt werden, deswegen sei ihm sofort klar gewesen, dass er von Schweden aus nach Deutschland fliege und sich in der Helios-Klinik behandeln lasse. Ihm sei zudem wichtig, dass der Arzt die sportlichen Komponenten nachvollziehen kann, sagt er. Was für Bewegungen sind das im Eishockey? Was bedeutet es, wenn Sportler verletzt sind? Was für eine Betreuung bedeutet das? Wie muss ich nach einer Verletzung arbeiten?