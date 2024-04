Müllheim: Der Hain wächst

Am Tag des Baumes wurde ein Exemplar im Hain der Bäume des Jahres am Rande des Wohngebietes Erlenbuck gepflanzt. Seit 1989 werden dort die Bäume der jeweiligen Jahre zu einem ganz besonderen Hain angepflanzt. Die Idee stammte vom Baumexperten Ulrich Pfefferer und gilt seit 2012 als Teil einer früheren Ausgleichsmaßnahme für das gleichnamige Baugebiet. Diese Woche wurde nun der Hain um ein weiteres Exemplar ergänzt, nachdem auch der Baum des Jahres 2023, eine Robinie, gesetzt worden war. Damit ist die Mehlbeere der 35. Baum. Er wurde von Harald Jetter, dem heutigen Eigentümer der Firma Pfefferer Baumkultur, gestiftet. Das Unternehmen feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen.