Müllheim Der Hisgier sammelt Eier und Anke

Seit Jahren in Buggingen

Doch wie kam es, dass diese Brauchtumsfigur wieder ihren Urstand in Müllheims immer noch dörflich und landwirtschaftlich geprägter Unterstadt feierte? Die Initiative ergriffen Hans-Werner Ritter aus Buggingen und Inge Hitschler von der Bürgerinitiative „Lebenswerte Unterstadt“. Ritter, ein erklärter Förderer und Bewahrer der althergebrachten Landwirtschaft, hat sich auch den historischen Brauchtumsfiguren im ländlichen Raum verschrieben. Seit vielen Jahren organisiert er in Buggingen den Hisgier, der sich auch Hisgir oder Hisgiier schreibt. Nun wollte er dies wieder in der Unterstadt etablieren.

Ablauf ist überall gleich

In einer Veröffentlichung von Fritz Fischer gibt es eine historische Betrachtungsweise zum Hisgier, den es in unterschiedlichen Formen auch in der benachbarten Schweiz und im Elsass gibt. Eine der ausführlichsten Berichte zu dieser Figur gibt es laut dieses Berichts in Vögisheim. Eine Rolle spielen dabei das Strohkleid, Kopfschmuck und Schellengürtel sowie weitere Accessoires.