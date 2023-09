Müllheim Der Lörracher Maler Adolf Strübe steht im Mittelpunkt

Nun wird die Ausstellung bis zum 3. Dezember verlängert und legt dabei einen Schwerpunkt auf den Maler Adolf Strübe, dessen Tod sich am 23. September zum 50. Mal jährt. Adolf Strübe ist in „Ausblicke“ mit mehreren Werken, Stillleben, Porträts und Landschaften, vertreten, die die Vielfalt seiner Motive und zugleich die Beständigkeit seines Könnens widerspiegeln.

Der aus dem Wiesental stammende Künstler, geboren 1871 in Maulburg, wirkte Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin, ehe er 1944 nach Lörrach zurückkehrte. Der Lörracher Historiker und Strübe-Kenner Jörg Bernauer bietet zu dieser spannenden Künstlerbiografie und ihrem Schaffen mehrere Sonderführungen in der Ausstellung an, die erste am Todestag Strübes, Samstag, 23. September, ab 15 Uhr.