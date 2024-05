Lange Schlangen vor den Essensständen

Oft bildeten sich lange Schlangen vor den verschiedenen Ständen, egal, ob es sich um Spezialitäten aus Italien, aus Gambia, aus der Ukraine, aus der Türkei oder anderen Ländern handelte. Daneben standen verschiedene Informationsstände.

„Der Anteil an Mitbürgern mit Migrationshintergrund in Müllheim liegt derzeit bei 18 Prozent“, berichtete Bürgermeister Martin Löffler in seiner kurzen Ansprache. Er würdigte deshalb das Fest als eine gelungene Gelegenheit, sich miteinander besser vertraut zu machen und für die verschiedenen Volksgruppen innerhalb der Stadt zu werben. Er verwies darauf, dass das erste Fest bereits 2002 stattgefunden habe. Weil die Amtszeit des Internationalen Beirates im Sommer des laufenden Jahres enden wird, rief der Bürgermeister die Mitbürger aller Kulturkreise auf, sich dem künftigen Beirat anzuschließen und mitzuarbeiten.