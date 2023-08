Müllheim Die Personalkosten steigen exorbitant

In Müllheim gibt es aktuell 50 Gruppen in rund 20 Einrichtungen, die meisten in städtischer Trägerschaft. Im Jahr kommen etwa 1,2 Millionen Euro an Gebühren zusammen, berichtete der zuständige Dezernent Michael Kaszubski. Um die empfohlene Kostendeckung von 20 Prozent der Gesamtkosten bisher zu erreichen, müssten Mehreinnahmen über die Gebühren in Höhe von 450 000 Euro generiert werden.

Ohne Mehrkosten kalkuliert

Tatsächlich sind die Personalkosten exorbitant angestiegen. Allein um die Tariferhöhungen abdecken zu können, wäre eine Gebührenerhöhung um zwölf Prozent notwendig. Weitere Mehrkosten für den Betrieb der Einrichtungen wie Energiekosten, die Kosten beispielsweise für Reinigungskräfte, Hausmeister, Bundesfreiwilligendienst, andere Personalkosten, Zusatzausgaben nach Anträgen freier Einrichtungsträger auf Übernahme der Betriebsdefizite und zur Betreuung von Inklusionskindern sind hierbei noch nicht berücksichtigt, genauso wenig wie die Kosten für den notwendigen Ausbau des Betreuungsangebots.