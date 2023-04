Im Rahmen der Sanierung soll unter anderem die Fassade des Gebäudes erneuert und gedämmt, die Fenster ausgetauscht und die Wohnungen vollumfänglich saniert werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Müllheim. Nach Fertigstellung der Arbeiten werden alle Wohnungen mit neuen Bädern, Boden- und Wandbelägen, neuen Innen-und Wohnungseingangstüren sowie Fußbodenheizung und Lüftungsanlagen ausgestattet sein. Alle Balkone werden durch vorgesetzte Balkone ersetzt. Beheizt wird das Gebäude durch eine Luftwärmepumpe in Kombination mit einer Gasheizung als Hybridanlage und Solarunterstützung für die Warmwasserbereitung. Die Möglichkeit der Installation einer Photovoltaik-Anlage wird derzeit geprüft. In vier Bauabschnitten werden ab April jeweils fünf übereinanderliegende Wohnungen saniert. Voraussichtlich im Herbst 2025 sollen die Sanierungsarbeiten mit den Arbeiten an der Fassade abgeschlossen sein. Während der sechs– bis siebenmonatigen Zeitdauer eines Bauabschnitts können die jeweils fünf Wohnungen nicht bewohnt werden. Alle Mieter wurden über die anstehenden Sanierungen bereits im vergangenen Jahr informiert und werden während der Bauzeit in Ersatzwohnungen im gleichen Gebäude umziehen und nach Fertigstellung des Bauabschnitts in ihre sanierten Wohnungen zurückkehren. Der Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft übernimmt die Kosten für die Umzüge. Eine Umlage der Modernisierungskosten auf die Mieter ist nicht geplant.