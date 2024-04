Müllheim: Die Stadt wird deutlich grüner

Neu gepflanzte Bäume bräuchten in den ersten fünf Jahre eine besondere Fürsorge, erklärte Pfefferer. Standortkontrollen und regelmäßige Wassergaben gehörten zu diesen Aufgaben. Der Baumpfleger verwies auf viele neue Baumstandorte etwa die Platanenallee an der Schwarzwaldstraße am westlichen Ortseingang, neue Bäume in der Schillerstraße und in der Habspergstraße. „Wer sich über fehlende Bäume beschwert, sollte von der Anhöhe Luginsland einen Blick auf die Stadt werfen“, empfiehlt Pfefferer allen Kritikern. Von dort zeigt sich im Vergleich zu vergangenen Jahrzehnten ein deutlicher Grünzuwachs im Stadtbild.