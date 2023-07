Müllheim Die Wohnquartiere an ÖPNV anbinden

Konzept steht seit 2004 aus

Bruno Bartsch erinnert daran, dass es bereits eine Stadtbuslinie in Müllheim gab, die im Jahr 2004 eingestellt wurde. „Der Schwachpunkt damals war, dass der Stadtbus nicht zum Bahnhof gefahren ist“, erklärt der ÖPNV-Fachmann. Auch seien die Busse mit 50 Sitzen zu groß gewesen. Damals habe der Gemeinderat aber nicht nur die Einstellung des Stadtbusses beschlossen, sondern auch 5000 Euro für die Neukonzeption des innenstädtischen Busverkehrs zur Verfügung gestellt, sagt Bartsch. Auch das im Jahr 2016 für viel Geld in Auftrag gegebene und vom Gemeinderat beschlossene Mobilitätskonzept sei in der Schublade verschwunden, ergänzt er.

Angedacht sind zwei Minibusse mit jeweils 17 Sitzen, die in zwei achtförmigen Schlaufen durch Müllheim fahren sollen.

Die Umfrage geht nach den Sommerferien weiter und die Ergebnisse sollen am Ende der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat zur Verfügung gestellt werden. Der Gemeinderat müsse letztlich über den Stadtbuss entscheiden.

Umfrage

Infostände

Der Arbeitskreis Mobilität informiert an den folgenden Termin mit einem Stand auf dem Müllheimer Wochenmarkt über die Stadtbus-Idee: Freitag, 7. Juli, Samstag, 15. Juli, Freitag, 21. Juli, und Samstag, 29. Juli. Dort oder online

unter www.stadtbus-muellheim.org kann an der Umfrage teilgenommen werden. Diese wird nach den Sommerferien fortgesetzt, dann auch mit Infoständen am Müllheimer Bahnhof.