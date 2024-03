Müllheim: Ehrendekanter der Stadt für Dieter Schweinlin

Sportschütze

Schweinlin brachte sich darüber hinaus auch in vielen organisatorischen Funktionen ein. Er begann 1976 mit dem Schießsport, schloss sich 1978 der Müllheimer Schützengesellschaft an und übernahm 30 Jahre lang diverse Funktionen im Vorstand. So war er von 2011 bis 2014 Oberschützenmeister (Vorsitzender), war Rechner, hatte seit 1984 verschiedene Ehrenämter auf Kreis- und Landesebene inne. Er ist seit 2012 Vizepräsident des südbadischen Sportschützenverbandes, seit 2013 Mitglied der Technischen Kommission des Deutschen Schützenbundes, seit 2014 Schießleiter in der Pistolenhalle auf der Olympiaschießanlage in Garching und seit 2018 Mitglied im Gesamtvorstand des Deutschen Schützenbundes.

Schweinlin ist auch seit 2002 Kampfrichter mit einer A-Lizenz, leitete die Pistolenwettbewerbe bei Weltcup-Events in Baku und Gabala und war bei weiteren europäischen Wettbewerben im Einsatz. Für sein Engagement wurde er 2023 mit dem Protektorabzeichen in Gold, eine ganz seltenen Auszeichnung des Schützenbundes, ausgezeichnet.