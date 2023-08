Müllheim Ein Sommerabend nach Maß

In den Museen sorgten die Ehrenamtlichen der Arbeitskreise Mühlenmuseum und Archäologie für Einblicke in die jeweiligen historischen Epochen. Da wurden die Mahlgänge gezeigt, während das große Mühlenrad mit seiner Wasserversorgung kräftig in Gang kam. Im Markgräfler Museum gab die Historikerin Maren Siegmann Einblicke in die historische Schmuckwelt, bei der Kinder entsprechende Schmuckstücke selbst schaffen konnten. Der Arbeitskreis Archäologie des Markgräfler Museumsvereins stellte Speisen und andere kulinarische Genüsse aus der Römerzeit vor. Währenddessen erkundeten die Gäste die Sonderausstellungen und die Sammlung in aller Ruhe und genossen diese kurzzeitige Auszeit vom Festrummel in den Höfen.