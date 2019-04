Müllheim „Eine einzigartige Plattform“

Ein schönes Bild gaben die Mitglieder der Trachtengruppen Hügelheim und Tüllingen, die sich mit ihren schmucken Markgräfler Trachten unters Publikum gemischt hatten. Bewährt hat sich die Idee, in der Mitte des großen Saals im Bürgerhaus eine „Probierinsel“ aufzubauen, an der sich in diesem Jahr als Gastland das Elsass vorstellte. Vertreten war es durch die Weinkellerei „Vieil Armand“, in der sich einige Elsässer Winzerbetriebe zusammengeschlossen haben. An der Probierinsel konnte man auch die Siegerweine des Markgräfler Gutedel-Cup probieren, die am Vorabend im Kurhaus von Badenweiler im Rahmen eines glanzvollen Fests bekanntgegeben worden waren (siehe untenstehenden Bericht). Ansonsten standen weitere 350 Weine und Sekte von 51 Erzeugerbetrieben zur Probe, ausgeschenkt von den bewährten Ausschankhilfen, die in diesem Jahr in einem Fachseminar für die gestiegenen Ansprüche der Weinkenner neu geschult worden waren. Wie in jedem Jahr wurden die Damen, die schon lange im Ausschank dabei sind, geehrt, allerdings erstmals nicht mit Blumen, sondern mit einer Flasche Sekt. Das müsse sein im Zeitalter der Emanzipation, fand Siemes-Knoblich.

Mit attraktiven Bannern, die einen Weinberg im Frühling zeigten, hatte das Team der Tourist-Information um Sabine Lang die Emporen im Bürgerhaus verkleidet, was die Illusion erzeugte, man stehe mitten in den Reben. Eine Referenz an die neuen Medien war der silberglänzende Truck mit der Fotobox, der draußen im Park vorgefahren war, wo man via Facebook und Co. mit individuellen und aktuellen Fotos Freunde grüßen konnte. Erstmals präsentierte sich auch das neue Bürgerhaus-Restaurant „EssKultur“ mit einem elsässischen Menü im Restaurant und elsässischem Fingerfood auf der Empore. Zum 30. Mal am Weinmarkt dabei war die Müllheimer Confiserie Kraus.