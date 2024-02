Müllheim: Eine PV-Anlage fürs Bürgerhaus

Beigeordneter, Stadtkämmerer und Geschäftsführer der BBG, Günter Danksin, betonte, der bestehende Bilanzverlust habe sich durch die sich positiv entwickelten Zahlen deutlich von 32 946 Euro auf nun 7684 Euro reduziert. „Wir rechnen mit dem zu erwartenden letztjährigen Ergebnis den Bilanzverlust komplett auszugleichen“, erklärte Danksin weiter. Probleme bereiteten der BBG nur die stark gestiegenen Energiekosten. Hier verspricht sich die BBG mit einer Photovoltaikanlage über die Eigenstromproduktion die gestiegenen Kosten zu kompensieren.

Die Besucherzahlen, das weist die Statistik der BBG aus, seien nach den problematischen Corona-Jahren wieder gestiegen. Lagen sie im Jahr 2019 noch bei etwa 23 000 Besuchern, so brachen sie in den Jahren 2020 und 2021, als die Pandemie zu Schließungen führte, auf 7000 beziehungsweise 6000 Gäste ein. Trotz Auswirkungen der Corona-Pandemie noch in den ersten Monaten des Jahres 2022 stiegen die Besucherzahlen wieder auf etwa 16.000 Personen. „Wir rechnen für 2023 mit weiteren Steigerungen“, so Danksin weiter.