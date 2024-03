Müllheim: Erdgas-Pipeline wird erneuert

Das Baurecht liege mit dem Planfeststellungsbeschluss seit Ende Oktober vor. Während der Wintermonate hätten einige bauvorbereitende Arbeiten stattgefunden, jetzt im Frühling werden die Hauptbauarbeiten beginnen. Bauleiter Carsten Grosse erläutert beim Pressegespräch in der Bauzentrale in Müllheim den Ablauf der Bauarbeiten. Bereits begonnen haben die Vorarbeiten für die Leitungstrasse. Zunächst werde der Mutterboden abgezogen, anschließend die Baustraße erstellt und Hindernisse entfernt. Im nächsten Arbeitsschritt werden die Rohre der TENP I ausgegraben und dann der Graben wieder verfüllt. Oberhalb des künftigen Grabens werden dann die Rohre verschweißt, anschließend wird die Schweißnaht geprüft. Erst im nächsten Schritt wird der Graben hergestellt und die verschweißten Rohre mit Kränen in den Graben abgelassen. Nach dem Verfüllen erfolgt eine Druckprüfung mit Wasser und einem Druck von bis zu 130 bar. Etwa 30 bis 40 Meter Leitung können pro Tag hergestellt werden. Bis Anfang kommenden Jahres wird die Oberfläche wieder hergestellt.

Trans Europa Naturgas Pipeline (TENP)

Gesamtlänge

: ein Baulos mit 30,5 Kilometern Länge, von Hügelheim nach Hüsingen

Rohre

: Nenndurchmesser :DN 900 (90 Zentimeter); Länge: 18 Meter; Gewicht: sechs Tonnen