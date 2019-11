Müllheim Ereignisreiche Entdeckungsreise

Scherer hielt in seinen Bildern am Gegenständlichen fest, obwohl sich die Kunstsprache der Nachkriegszeit dem Abstrakten zuwandte, nachdem das Figürliche durch die Kunst der Nazizeit zunächst diskreditiert war. Später ordnete man ihn als süddeutschen Vertreter der „Neuen Figuration“ ein, wie Brinkmann darlegte. Die Pop-Art habe Scherer später weiter darin bestärkt, die Gewissheiten der Zivilisation zu hinterfragen und ihn zu einer eigenwilligen Interpretation des Neuen Realismus beflügelt.

Düstere Farben und undurchdringliche Formengeflechte

Geheimnisvoll unergründlich sind die Übermalungen von eigenhändigen Kopien Alter Meister, die Scherer hinter einem schier undurchdringlichen Geflecht von Formen und meist düsteren Farben fast zum Verschwinden bringt. Eins dieser Gemälde „Tintoretto 4“ befindet sich in der Dauerausstellung des Markgräfler Museums.

Kuratiert hat die Ausstellung die Künstlerin Susi Juvan, die Scherer persönlich gekannt hatte. Meisterhaft nutzt sie das Treppenhaus und die Räumlichkeiten des Nordflügels zur Inszenierung der Kunst Scherers, als ereignisreiche Entdeckungsreise. Sie lässt die „Blätter im Fluss“ als Riesenformat den Wintergarten dominieren und stellt ihnen nur das kleinere Format „Blondes Unheil“ zur Seite. Sie zeigt in den beiden Kabinetten den Reichtum an Kontrasten in Motivwahl und Technik. So entdeckt man erst bei näherem Hinsehen, dass die feinen „Pinselstriche“ auf einem titellosen, als Mischtechnik qualifizierten Bild echte Haare sind. Die Stirnseite des Tanzsaals beherrscht das Großformat „Karfreitagbild“, ein Werk aus der „Fensterbilder“-Serie. Hier hat Scherer den Teil eines hölzernen Fensterkreuzes in die Malerei einbezogen. Und vis-à-vis sendet der „Zerbrochene Spiegel“ als lautlose Explosion seine Energieströme in den Saal.

Karlheinz Scherers Werke sind selten zu sehen.

Museumsleiter Jan Merk thematisierte das historische Wohnhaus in Kirchen, das Scherer durch Um- und Ausbauten als „Gesamtkunstwerk“ inszeniert hatte, in dem sich die Kunstszene der Regio traf. Und Scherer habe sogar Mobiliar entworfen, sagte Merk. Die Bänke, die im großen Saal die Museumsbesucher zum Sitzen und Betrachten einladen, sind ebenfalls echte „Scherers“.