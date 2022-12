Müllheim „Es geht nicht ums Abkassieren“

Hohe Beanstandungsquote

Die Beanstandungsquoten zeigen sich laut Schulze unabhängig davon. So war auf der verkehrsberuhigten Friedrichstraße in Badenweiler mit 21,4 Prozent die höchste Beanstandungsquote, 20,9 Prozent und 19,2 Prozent betrug diese Quote bei der B 378-Baustelle und auf der Kreisstraße nach Neuenburg. Auf den anderen Straßen lagen die Quoten zwischen 3,4 Prozent und 10,4 Prozent, bei teils höherer Verkehrsdichte.

„Wir rechnen auf der B 3 in Hügelheim allerdings künftig mit deutlich höheren Zahlen“, fügte Müllheims Bürgermeister und Verbandsvorsitzender Martin Löffler an, nachdem das Regierungspräsidium grünes Licht für eine weitere Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer zugestimmt habe. Nicht jede Straße eigne sich für die Geschwindigkeitsmessung mit dem Messgerät Poliscan Vitronic FM1. „Das Messgerät erfasst das zu messende Fahrzeug bereits in einer Entfernung von 75 Metern, fährt direkt in den Messbereich ein. Das Foto mit dem Blitz erfolgt erst nach der Messung. Subjektiv wähnen sich manche Verkehrsteilnehmer dann bereits kurz vor Ortsende. „Das ist aber falsch“, macht Schulze deutlich. Der Haken an dieser Messtechnik: „Wir brauchen für die Installation und für das Messverfahren relativ viel Platz und einen geraden und gut einsehbaren Straßenverlauf. Das lässt sich nicht auf jeder Straße umsetzen“, erklärt der Fachbereichsleiter.

Forderungen, der GVV möge mehr Messgeräte und Personal einsetzen, stellte Schulze seine Bedenken entgegen: Seit der Verschärfung des Bußgeldkatalogs erhöhte sich der Arbeitsaufwand erheblich. Die nun häufigeren Bußgeldverfahren seien wesentlich aufwendiger in der Bearbeitung als Verwarnungen. Dass den Wünschen mancher Gemeinde nicht wie erhofft nachgekommen werde, hänge aber nicht nur vom Arbeitsaufkommen ab, sondern auch von der Straßenstruktur. Ferner würden Straßenbereiche überwacht, wo es bisher zu einer Unfallhäufung gekommen war.

„Es geht nämlich nicht ums ‚Abkassieren‘, sondern um den Druck im Sinne der Verkehrssicherheit“, erklärte der Fachbereichsleiter der Verbandsversammlung.