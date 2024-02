Müllheim: Festnahme nach Verfolgungsjagd

Ein Fahrzeug sollte in gegen 1.40 Uhr auf der Bärenfelsstraße in Müllheim ein Fahrzeug durch eine Streifenwagenbesatzung angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nachdem der Autofahrer auf mehrere Anhaltesignale nicht reagierte, entwickelte sich darauffolgend eine Verfolgungsfahrt, an der mehrere Polizeifahrzeuge beteiligt waren, heißt es weiter

Auf der L 134 zwischen Grißheim und Bremgarten wurde mit einem querstehenden Polizeifahrzeug versucht, eine Straßensperre zu errichten.